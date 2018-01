Bouw Noord/Zuidlijn afgerond; metrostations en lijn klaar om proef te draaien

Na ruim 15 jaar bouwen in (en onder) het centrum van Amsterdam is de Noord/Zuidlijn vrijwel afgerond. De aannemers hebben vandaag de stations en de metrolijn opgeleverd. Vanaf volgende week kan er gestart worden met een intensieve periode van ‘proefdraaien’. Dat neemt in totaal nog zo’n 5 maanden in beslag. Daarmee ligt de Noord/Zuidlijn op koers om op 22 juli te starten.SW

Open Dag

Iedereen die alvast wil kijken hoe de stations er nu uitzien, kan op 20 januari terecht op zes van de acht metrostations tijdens de laatste Open Dag van de Noord/Zuidlijn. Belangstellenden kunnen op 20 januari een blik werpen in de volgende stations: Noorderpark, Centraal Station, Rokin, Vijzelgracht, De Pijp en Europaplein. Inmiddels hebben zich al meer dan 16.000 bezoekers aangemeld en is het aantal toegangsplaatsen in de diepe stations opgehoogd.

Bijzondere bouwmethode

De bouw van de Noord/Zuidlijn was alleen al bijzonder doordat vrijwel elke bouwmethode voor tunnels is gebruikt tijdens de aanleg van de lijn in de afgelopen 15 jaar. Naast de klassieke ‘wanden-dak methode’, het afzinken van caissons (zoals bij de Oostlijn) en het afzinken van tunneldelen op de bodem van het IJ, is voor het eerst een tunnel ingevaren en neergelaten onder een gebouw (het monumentale station Amsterdam CS). Deze wereldprimeur vond plaats in 2012. Ook het boren door de slappe Amsterdamse bodem onder de historische binnenstad en het bevriezen van de diepwanden van de diepe stations en het uitgraven onder verhoogde luchtdruk was bijzonder te noemen.

Niet zonder slag of stoot

De bouw van de Noord/Zuidlijn is niet altijd probleemloos verlopen. Zo verzakten in 2008 tot twee keer toe een aantal panden aan de Vijzelgracht en liepen de kosten op en de planning uit. Na een uitgebreid onderzoek door de commissie Veerman kon de lijn worden afgebouwd, met extra risicobeheersingsmaatregelen. Sindsdien is de bouw relatief stabiel verlopen en is het toen vastgestelde budget van € 3,1 miljard gelijk gebleven. Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn in exploitatie.