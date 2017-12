Man met mes door politie in been geschoten

Dreigen met mes bij ziekenhuis

Rond 14.15 uur dreigde de man bij het ziekenhuis met een mes waarna hij er te voet vandoor ging richting de Tegelseweg. Op de Anne Frankstraat wisten agenten de man te achterhalen. De man weigerde mee te werken, waarna er enkele waarschuwingsschoten zijn gelost.

Gericht schot

Vervolgens is de man na een gericht schot op zijn been aangehouden. Hij is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis voor medisch ondersteuning. De omgeving van de Anne Frankstraat is afgezet in verband met het politieonderzoek.

