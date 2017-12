OM gaat 6 verdachten rellen Turks consulaat Rotterdam vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat 6 verdachten vervolgen voor openlijk geweld tijdens de wanordelijkheden rondom het Turks consulaat in maart van dit jaar.

'Eén van de verdachten wordt ook vervolgd voor poging zware mishandeling, deze 36-jarige man wordt ervan verdacht een politieagent tegen het hoofd te hebben geschopt. Van deze zes verdachten zijn er twee minderjarig', zo meldt het OM vrijdag.

Komst Turkse minister

Zaterdagavond 11 maart 2017 was er een enorme toeloop van mensen op de Westblaak en omgeving, naar aanleiding van de komst van de Turkse minister van Familiezaken. Toen de toeloop ten einde liep, keerde een groep mensen zich tegen de aanwezige politie en bekogelden hen met o.a. stenen en stoeptegels.

Groot politieonderzoek

Direct na het escaleren van de bijeenkomst voor het Turks consulaat startten politie en OM een groot onderzoek. Dat richtte zich op strafbare feiten die zich in de nacht van zaterdag op zondag hebben afgespeeld.

Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht

Eind maart en begin april zijn in totaal 14 foto’s van verdachten gepubliceerd op politie.nl. Ook in opsporingsprogramma’s werden de foto’s getoond. Naar aanleiding van deze publicaties zijn er in totaal zes verdachten aangehouden. Zij worden nu allen vervolgd.

