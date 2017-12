Herstart groot onderhoud bruggen zeesluizen Farmsum

Tijdens de werkzaamheden zijn de 2 buitenhoofdbruggen van 3 januari t/m 1 februari 2018 geheel afgesloten voor het werkverkeer. Om ook de binnenhoofdbruggen in de Oosterveldweg te ontlasten, wordt er een adviesroute ingesteld. Voor de scheepvaart wordt de kleine kolk buitengebruik gesteld. Pleziervaart of de kleinere beroepsvaart kan gebruikmaken van de naastgelegen grote kolk.

Omleidingsplan Delfzijl

In overleg met de bedrijven en de hulpdiensten is er een verkeersplan gemaakt. Dit verkeersplan voorziet zoveel mogelijk in het ontlasten van de brug in de Oosterveldweg over de zeesluizen tijdens deze periode en bestaat globaal uit onderstaande maatregelen.

Vanaf de A7 wordt aangegeven dat het verkeer naar Delfzijl bij voorkeur via de N33 rijdt. Op de kruising N992/N362 wordt aangegeven dat Delfzijl via de N362/N33 te bereiken is en het industrieterrein Oosterhorn via de N992/Kloosterlaan. In Delfzijl wordt op de kruisingen van de Hogelandsterweg en de N997 aangegeven dat verkeer richting de A7 via de N33 dient te rijden.

Herstart werkzaamheden bruggen zeesluizen Farmsum

De werkzaamheden waren op 16 oktober 2017 gestart en kwamen diezelfde week stil te liggen vanwege het faillissement van de aannemer. De aannemer heeft in december een doorstart gemaakt en hervat nu de werkzaamheden.

Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl

Zeesluis Farmsum is onderdeel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is een van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.

