Zo verhuist een boer!

Al zijn hele leven boert Johan in De Hoef, 'maar het wordt tijd voor wat groters', aldus de melkveehouder. Van een grupstal met 50 koeien, gaat Johan nu naar een robotstal met ruim 100 koeien.

Om de verhuizing van onder andere machines en hooibalen in goede banen te leiden, krijgt Johan hulp van bevriende boeren. In een lange colonne vertrokken vanochtend 13 trekkers richting zijn nieuwe optrekje in Noordbeemster. De rit van zo'n 60 kilometer zal zo'n 3 uur in beslag nemen.

