Nieuwe dienstregeling NS leverde beter resultaat

Met de compleet vernieuwde dienstregeling en de komst van nieuwe treinen verbeterde de treinreis voor de gemiddelde reiziger in 2017. Dit blijkt uit de voorlopige prestatiecijfers van NS over 2017. Reizigers waren dit jaar vaker op tijd: Het gemiddelde percentage reizigers dat op tijd op bestemming was steeg van 90,6% naar 91,6%.

In dat cijfer zit de uitval van treinen ook verwerkt. Reizigers hadden in de spits 95% kans op een zitplaats. Dat is over de hele reis, inclusief overstappen. Het is de eerste keer dat NS de zitplaatskans op deze manier meet. Op de hogesnelheidslijn was de reizigerspunctualiteit 83,3%. De zitplaatskans op deze lijn was 96,7%. Dit is ook terug te zien in de waardering van de reiziger: 80% van reizigers gaf NS dit jaar een 7 of hoger (2016: 77%). NS voldoet hiermee aan de prestatie-afspraken die gemaakt zijn met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Roger van Boxtel, president-directeur van NS: '2017 zagen we vooraf als een uitdagend jaar. Door de volledig opnieuw ontworpen dienstregeling, met de grootste wijzigingen in tien jaar tijd, gingen er fors meer treinen rijden. Deze nieuwe dienstregeling heeft goed gewerkt.” In januari en februari was het nog even wennen, daarna steeg het percentage reizigers dat op tijd kwam. Vanaf april was de punctualiteit elke maand hoger dan in dezelfde maand van het jaar daarvoor. Een introductiedip van de 58 nieuwe Sprinters bleef uit. De test met tienminutentrein verliep goed en werd door reizigers gewaardeerd. De inzet van zes intercity’s per uur tussen Amsterdam en Eindhoven bracht zorgde voor extra zitplaatsen en verliep soepel.'

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)