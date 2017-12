Recordaantal supermarkten open tijdens Oud- en Nieuwjaarsdag

Tijdens Oudjaarsdag zijn in 320 gemeenten de supermarkten geopend. Dat is bijna net zo veel als op 24 december, de koopzondag voor Eerste Kerstdag. Op Nieuwjaarsdag wordt er zelfs een record verbroken: Twintig procent van de supermarkten is op 1 januari gewoon open. In 2015 was dit slechts vijf procent. Dit blijkt uit cijfers van openingstijden.nl

Supermarkten op Oudjaarsdag open in ruim 300 gemeenten

Op Oudjaarsdag is het gewoontegetrouw dringen en ellebogenwerk in de supermarkten om verse oliebollen en appelflappen te bemachtigen. 31 december valt dit jaar op een zondag, en dan zijn niet alle supermarkten open. Veel gemeenten hebben daarom vrijstelling verleend aan ondernemers, waardoor de consument in ruim 300 gemeenten op Oudjaarsdag gewoon kan gaan winkelen. Om de verwachte drukte goed te kunnen verdelen, kregen veel supers toestemming eerder te openen. Van de bijna 3000 supermarkten die open zijn opent het gros al om 8.00 uur. Op een ‘normale’ koopzondag is dat pas om 11.00 uur.

Tijdens Nieuwjaarsdag recordaantal grootgrutters open

Niet eerder gingen er zó veel supermarkten open op Nieuwjaarsdag. Dit jaar opent maar liefst twintig procent van de supermarkten zijn deuren op de eerste dag van het jaar, en dat is een record. In 2015 was slechts vijf procent van het aantal supers open. De vestigingen gaan wel een paar uur later open dan op een normale maandag.

De Winkeltijdenwet bepaalt dat winkels gesloten moeten zijn op Nieuwjaarsdag. Gemeenten hebben echter de mogelijkheid om ondernemers een vrijstelling te verlenen op dit verbod, en dat gebeurde in 200 gemeenten.

Niet overal zijn supers open

Niet alle gemeenten gaven vrijstelling op het verbod van de winkeltijdenwet. In onder andere de gemeente Kampen blijven supermarkten opnieuw verplicht gesloten. Ook in de gemeente Hellendoorn werd het verzoek van Albert Heijn en Jumbo afgewezen. Het maximum van vier toegestane koopzondagen in deze gemeenten is reeds bereikt, en de ondernemers haalden bakzeil.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)