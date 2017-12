EOD stelt explosief veilig na poging plofkraak in Leersum

In de vroege ochtend van vrijdag 29 december werd een explosief aangetroffen aan een pinautomaat. Ongeveer 75 omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit.

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding van een inbraak in een winkel aan de Honingraat. Agenten gingen daarheen en zagen een ingeslagen ruit. Er waren twee personen op een rode scooter gezien die wegreden. Agenten gingen op zoek naar hen en ook de politiehelikopter zocht mee. Aan de pinautomaat bleek iets te hangen wat op een explosief leek. Agenten zetten de omgeving af en schakelden team Explosievenverkenning in. Op hun aangeven kwam de explosievenopruimingsdienst. Die schatte in dat er mogelijk gevaar voor omwonenden kon ontstaan.

Ongeveer 50 woningen werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een woonzorgcentrum. De EOD stelde het explosief veilig en voerde het af naar een veilige plek. Bewoners mochten weer naar huis en na sporenonderzoek werd de afzetting van de omgeving weer opgeheven. De politie heeft de zaak in onderzoek.

