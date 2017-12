No Surrender-voorman Henk Kuipers en zoon blijven langer vastzitten

No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) en zijn zoon (18) blijven in voorlopige hechtenis. Dit heeft de rechtbank in Leeuwarden donderdagmiddag bepaald.

De captain van motorclub No Surrender werd al verdacht van afpersing van bijna een miljoen euro, diefstal met geweld, zware mishandelingen en het vervalsen van een loonstrookje, maar nu wordt hij ook verdacht van het geven van leiding aan een criminele organisatie. Dit melden meerdere media donderdag.

Kuipers werd twee weken geleden gearresteerd in zijn woning in Emmen door een arrestatieteam. Het OM bekijkt de mogelijkheden om motorclub No Surrender te verbieden.

Ook de zoon van Henk Kuipers, Alec Kuipers (18), en ook lid van No Surrender, blijft - in een andere zaak - nog zeker 60 dagen in voorlopige hechtenis. Hij wordt samen met een man (20) uit Emmen verdacht van gijzeling en geweldpleging in een conflict om drugs. Deze zaak staat los van No Surrender. Het was toeval dat zowel vader als zoon Kuipers donderdag voor de raadkamer van de rechtbank moesten verschijnen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)