'Misverstand' bij ongewenst verklaren Turkse minister

Bij de uitzetting van de Turkse minister van Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya is door de burgemeester van Rotterdam een foutje gemaakt. Aboutaleb was er van overtuigd dat ze tot ongewenst vreemdeling was verklaard. Uit een reconstructie door de Volkskrant blijkt dit nooit te zijn gebeurd.

Haagse bronnen melden aan de krant dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een misverstand. Er waren wel voorbereidingen getroffen om haar ongewenst te verklaren, maar dit bleek uiteindelijk niet nodig.

De premier had per telefoon aan de burgemeester doorgegeven dat haar aanwezigheid ongewenst was. Later werd dit ook op schrift gesteld. Dit is voor de Rotterdamse autoriteiten nog steeds genoeg, ook al was ze formeel geen ongewenst verklaarde.

De zaak kwam aan het licht toen de Turkse minister een schadevergoeding eiste bij de rechtbank omdat ze volgens haar ten onrechte als vreemdeling was verklaard. Omdat dit nooit gebeurd was, ving de Turkse minister bot bij de rechtbank.

Het officiële standpunt van de regering is dat de minister vrijwillig is vertrokken naar Duitsland.