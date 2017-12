Al tachtig meldingen binnen van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen

Oprichter van het meldpunt Raymond Hintjes van de stichting Reclaimed Voices zegt dat veel meldingen komen van mensen die geen Jehovah’s Getuigen meer zijn. Hintjes denkt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is omdat de organisatie in Nederland meer dan 30.000 leden kent.

Slachtoffers van het misbruik houden dit meestal voor zich. ‘Er rust nog steeds een taboe op spreken over seksueel misbruik. Daar komt bij dat de Jehovah's Getuigen een erg gesloten gemeenschap is, die dit soort zaken via een interne procedure oplost. Daarna wordt er vaak met geen woord meer over gerept. En gebeurt dat wel, dan is het het woord van het slachtoffer tegen het woord van de dader’, aldus Hintjes.