Crimineel duo opgepakt voor reeks babbeltrucs

Afgelopen woensdag heeft de politie in Arnhem op heterdaad een man en een vrouw aangehouden na een brute diefstal uit een woning. Politie en justitie verdenken het tweetal van een reeks criminele babbeltrucs in Nederland.

De politie kwam het tweetal in november op het spoor tijdens een onderzoek naar tientallen babbeltrucs in een groot deel van het land. De politie sluit niet uit dat het tweetal betrokken is bij veertig diefstallen uit woningen, waarbij ze voor enkele honderdduizenden euro’s bij (hoog)bejaarden buit hebben gemaakt.

Overeenkomsten

In oktober jl. startte de politie in Zeeland een onderzoek naar drie diefstallen uit woningen na een babbeltruc. Zo werd op donderdagmiddag 5 oktober de bewoonster van een woning aan de Noordsingel in Middelburg bestolen. Dat gold ook op zondagmiddag 8 oktober voor een bewoonster aan het Hof ter Veste in dezelfde plaats. Ook werd op vrijdagmiddag 20 oktober aan de Bongerd in Goes een bewoonster bestolen. Het viel de rechercheurs op dat deze diefstallen sterk overeenkwamen, qua buit, signalement van de vrouwelijke dader en haar werkwijze. De vrouw kwam de woningen binnen door de bewoners te misleiden.

Goedgelovig

Bij nader onderzoek ontdekte de politie dat het tweetal mogelijk op tientallen plaatsen in Nederland diefstallen bij ouderen hadden gepleegd. Ook deze werkwijzen, buit en het signalement van de vrouwelijke dader kwamen steeds overeen. “De vrouw misleidde het slachtoffer en wist zo de woning binnen te komen, meestal door zich voor te doen als een medewerkster van een zorginstelling, gemeente of schoonmaakhulp. Bij binnenkomst in de woning liet ze de deur op een kier, zodat haar partner de woning kon binnensluipen. Terwijl de goedgelovige bewoner of bewoonster aan de praat werd gehouden, sloop de man door het huis op zoek naar geld en sieraden. Na een paar minuten vertrok hij met de buit. De vrouw liet even later de nietsvermoedende bewoner achter”, aldus een van de rechercheurs.

Aanhoudingen

In december werd het onderzoek gericht op het op heterdaad aanhouden van het duo, om zoveel mogelijk bewijs in handen te hebben. Dit leidde woensdagmiddag 13 december in Arnhem tot succes. Een bewoonster aan de Bethaniënstraat werd slachtoffer van een brute diefstal. Nadat de man en vrouw in een auto waren gestapt, werden ze door de politie aangehouden. Het duo, een man (34) uit Rosmalen en een vrouw (31) uit ’s Hertogenbosch, is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Ze zijn enkele keren verhoord en zitten nog steeds vast.