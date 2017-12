Brand door vuurwerk, verdachte aangehouden

Een schuur aan de Lozestoep in Werkendam is woensdag omstreeks 21.35 uur vermoedelijk door zwaar afgestoken vuurwerk in brand gevlogen. De 96-jarige bewoner werd door een omstander gewaarschuwd en uit zijn woning gehaald. Op aanwijzing van omstanders is een 43-jarige man in zijn woning als verdachte aangehouden.