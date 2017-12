Controleurs voorkomen zelfmoord in trein

Het slachtoffer werd door de controleurs op het Kamperlijntje, het traject Zwolle-Kampen, betrapt op zwartrijden.

Nadat hem was verteld dat de politie zou worden gebeld, riep de zwartrijder iets in de trant van 'vermoord me maar', zegt getuige Robbert-Jan Plaizier uit Emmeloord tegenover de krant De Stentror.

Enkele tellen later had de man een tiewrap om zijn hals zitten die hij stevig aantrok. Een van de twee controleurs droeg een mesje bij zich waarmee hij de tiewrap op tijd wist door te snijden. De politie heeft het slachtoffer meegenomen. De controleurs zijn intern opgevangen.