PostNL bezorgt 32.817.979 pakketten tijdens feestdagen

Nederland en België

In Nederland wordt in Broek in Waterland, Vlieland en Aerdenhout het grootste aantal pakketjes per adres bezorgd. In België wonen de grootste fans van online shoppen in Diegem, Desteldonk en Haren.

Klus geklaard

'We hebben samen met onze partners in de e-commerce sector een klus geklaard waar we enorm trots op mogen zijn. Klanten omarmen het gemak van online winkelen steeds meer. Zo bezorgen we steeds meer pakketten in de avond en op zondag en worden meer bestellingen opgehaald op een pakketpunt', zegt Leendert-Jan Plaisier, directeur operations PostNL Pakketten.

'We hebben deze recordaantallen alleen maar kunnen realiseren door het enthousiasme en de tomeloze inzet van al onze mensen in Nederland en België; we hebben een berg werk verzet', aldus Plaisier.

