Grote partij illegaal vuurwerk in Arnhem

De politie in Arnhem is woensdagavond een onderzoek gestart na de vondst van een grote partij vuurwerk.

De partij illegaal vuurwerk aan de Jans Kerkstraat is volgens de politie tussen de 200 en 300 kilo. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om de risico’s van het vuurwerk in te schatten.

Hierna zal het zo snel mogelijk worden afgevoerd.