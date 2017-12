Kapotte fietslamp brengt vuurwapen en drugs aan het licht

Een agent surveilleerde 27 december om 00.30 uur op het Wilhelminapark. De vrouw fietste hem tegemoet zonder voorverlichting. Hij liet haar stoppen om haar daar een bekeuring voor te geven. Bij controle van haar Identiteitsbewijs bleek dat zij in 2014 was aangehouden voor vuurwapenbezit. Toen de agent haar daarnaar vroeg, reageerde zij zenuwachtig. De agent vroeg haar waarom zij zo reageerde en vroeg haar een eventueel wapen aan hem te geven. Ook als ze andere verboden goederen bij zich had moest ze hem die geven.

Ze verklaarde drugs bij zich te hebben en leverde een gripzak hennep in. Een collega van de agent reed langs en verleende assistentie. Weer werd de vrouw gevraagd verboden zaken in te leveren. Ze haalde een zakje harddrugs uit haar tas en leverde dat in. Na een derde keer de vraag te stellen, kwam een bus pepperspray uit haar tas. De verdachte werd nerveus toen de agenten haar vertelden dat een vrouwelijke agente haar kwam fouilleren. Ze probeerde weg te komen maar werd door de agenten vastgepakt. Die voelden iets zwaars in haar jaszak zitten. Daarin zat een alarmpistool. Dit is in beslag genomen samen met de pepperspray en drugs. De vrouw is aangehouden voor overtreding van de wet wapens & munitie en ingesloten.

