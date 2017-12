Paal doorboort voorruit auto bij bizar ongeluk, dronken automobilist komt met de schrik vrij

De automobilist viel op door zijn rijgedrag. Hij negeerde een rood verkeerslicht bij het Waterlooplein en reed even later links langs een verkeersheuvel. Hij negeerde het stopteken van de politie en verhoogde daarna zijn snelheid zodanig dat hij uit het zicht verdween. Even later troffen de agenten de auto op het Rokin zwaar beschadigd aan. Zij zagen de bestuurder uitstappen, nadat deze tegen een metalen/glazen constructie tussen de trambaan en de rijbaan was aangereden.

Bloedonderzoek, invordering en WOK

De automobilist is lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. In verband met het vermoeden van rijden onder invloed van alcoholhoudende drank is hij onderworpen aan een bloedonderzoek. Het rijbewijs van betrokkene is naar aanleiding van zijn verkeersgevaarlijke rijgedrag ingevorderd. Voor de auto is een WOK-melding (Wachten Op Keuren) verzonden aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De eigenaar dient in verband hiermee de auto na eventueel herstel te laten keuren door deze instantie.

