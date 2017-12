Zeer grote brand in eengezinswoning Pijnacker onder controle

In Pijnacker heeft dinsdagmiddag in een tussenwoning aan de Vlierlaan een zeer grote brand gewoed.

Het gaat om een uitslaande brand in een eengezinswoning, zo laat brandweer Haaglanden aan Omroep West weten. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand was rond het avonduur onder controle.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er twee personen in de woning. Zij zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. De naastgelegen woningen moesten worden ontruimd en de brandweer moest extra watervoorzieningen opbouwen om de brand te bestrijden. Het vuur is in de keuken ontstaan, maar hoe dat gebeurd is, is nog niet duidelijk, zo meldt de lokale omroep. Voor de bewoners van drie woningen wordt een tijdelijk onderdak gezocht.