Gasten en personeel pizzeria onwel door koolmonoxide

Maandagmiddag, op Eerste Kerstdag, zijn gasten en personeel van een pizzeria in Leidschendam onwel geraakt door koolmonoxide (CO). Dit meldt de brandweer Haaglanden maandag.

Extra zuurstof

De ambulances en brandweer spoedden zich naar het restaurant toen de melding bij hen binnenkwam. Er bleken in totaal 19 mensen onwel geworden, 11 daarvan zijn naar diverse ziekenhuizen in de directe omgeving overgebracht. De overigen konden ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. Zij kregen via een masker extra zuurstof toegediend.

Oven

De oorzaak van de onwelwordingen bleek het gevaarlijke CO-gas te zijn dat reukloos is. Het kwam uit één van de ovens in het restaurant. Nadat het restaurant door de brandweer was geventileerd was het gevaar geweken en kon het restaurant weer open. De onwel geworden personen die naar het ziekhuis zijn overgebracht konden allen na een zuurstofbehandeling en een medische controle weer naar huis.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)