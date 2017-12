Meldpunt vuurwerkoverlast weer geopend

Zoals ieder jaar is het meldpunt vuurwerkoverlast geopend om online melding te maken. Het meldpunt is een is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties.

'We merken dat steeds meer mensen zich storen aan vuurwerkoverlast. Met dit meldpunt willen we de omvang van de vuurwerkoverlast in beeld brengen. We pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Het liefst zien we dat vuurwerk alleen nog door professionals wordt afgestoken en niet meer door amateurs', aldus de initiatiefnemers.

De website blijft open tot 3 januari 2018. De meldingen worden verwerkt in een rapport. De melding worden anoniem verwerkt.