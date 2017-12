Jongen (14) beroofd van twee paar schoenen

Het slachtoffer maakte via de sociale media een afspraak met een jongen om hem een paar schoenen te verkopen. De twee spraken af bij een bankje naast een flat en een kanaal, gelegen aan de Julius Caesarlaan. Daar sprak hij eerst met de koper, maar plotseling werd de 14-jarige door een tweede jongen mishandeld. De twee beroofden hem van twee paar schoenen. Achter de jongen die de 14-jarige mishandelde, stonden nog drie jongens die bij de twee leken te horen. De politie is op zoek naar deze vijf jongens. Toen het slachtoffer op zijn sokken naar een portiek van een flat ging, liepen de vijf verdachten met hem mee tot aan de centrale toegangsdeur. Daarna liep het slachtoffer alleen op zijn sokken de flat binnen en alarmeerde onmiddellijk de politie. Agenten zochten in de omgeving maar troffen de vijf jongens niet meer aan. Het slachtoffer deed aangifte van diefstal met geweld.

Signalementen

De jongen die in eerste instantie een paar schoenen zou kopen was een licht getinte jongen, 1.80 à 1.85 meter lang met donker haar, wat aan de zijkanten opgeschoren was. Verder droeg hij een parajumper met een logo op de mouw en sportschoenen.

De jongen die het slachtoffer mishandelde was een licht getinte jongen, 1.70 meter lang met opgeschoren zwart haar. Hij droeg een donkere softshell jas met een logo op de mouw.

Van de andere drie jongens is geen signalement beschikbaar.