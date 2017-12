Dode vrouw is 58-jarige uit Tilburg

De vrouw die zaterdagavond dood werd aangetroffen in een steegje in Tilburg, zou volgens het Brabants Dagblad de 58-jarige Hennie de Laat zijn. De politie wil de identiteit van de vrouw nog niet bevestigen, maar zegt dat het om een 58-jarige vrouw gaat die vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Uit onderzoek op het lichaam van de vrouw zal moeten blijken hoe zij om het leven is gekomen. Dit zou vandaag moeten plaatsvinden. In de tussentijd roept de politie getuigen op zich te melden en ook is men opzoek naar camerabeelden uit de omgeving.

Zondag is de politie bijna de hele dag in touw geweest met het onderzoek. Zo heeft de mobiele eenheid de omgeving afgezocht en hebben rechercheurs een buurtonderzoek gehouden.