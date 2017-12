Politie neemt grote partijen illegaal vuurwerk in beslag in Gelderland

De 'opbrengst' van de politie Gelderland afgelopen zaterdag naar legaal en illegaal vuurwerk bedroeg in totaal ruim 600 kilo. Dit heeft de politie zondag bekedngemaakt.

Maasdriel

Een 17-jarige jongen uit de gemeente Maasdriel had 7 kilo illegaal vuurwerk bij hem thuis liggen. Dit vuurwerk was door de jongen via internet besteld. Ook een 17-jarige jongen uit de gemeente Buren kreeg bezoek van de politie. Hier werd uiteindelijk 5 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 15-jarige vriend van de jongen, zou de bestelling hebben geplaatst.

Busje met ruim 200 kilo vuurwerk

Een toevalstreffer in Arnhem leverde de politie een vangst op van ruim 218 kilo consumentenvuurwerk. Dit werd aangetroffen in een busje. Agenten kwamen na een melding van parkeeroverlast bij het busje en zagen door de ruit van het busje de grote partij vuurwerk. De eigenaar van het busje, een 42-jarige man uit Arnhem krijgt proces-verbaal.

Bijna 400 kilo op zolder

Dankzij een anonieme tip trof de politie in Westervoort 375 kilo illegaal vuurwerk aan op een zolder van een 40-jarige man. Tegen alle verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Al het vuurwerk is in beslag genomen.

Politieteam

Een speciaal politieteam speurt naar online kopers en verkopers van illegaal vuurwerk. Kopers kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en bezoek van de politie. Websites of social media-accounts worden uit de lucht gehaald. Verkopers worden strafrechtelijk aangepakt. Ook op internet ben je niet anoniem!

Melden

Heeft u tips met betrekking tot de, levensgevaarlijke, opslag van illegaal vuurwerk? Neem contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

