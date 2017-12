Slachtoffer spoorloos na mishandeling met kettingslot

In de nacht van zaterdag op zondag is in Ede bij de Halte een fietser van zijn fiets getrapt en met een zwaar kettingslot geslagen. Dit meldt de politie zondag.

Zwaar kettingslot

'Wij zijn echter nog op zoek naar het betreffende slachtoffer', aldus de politie. Agenten kregen rond 04.30 uur de melding van cameratoezicht dat er iemand mishandeld werd op de Halte. Op de camera’s was te zien hoe iemand van zijn fiets werd getrapt en met een zwaar kettingslot werd geslagen.

Slachtoffer spoorloos

Bij de plek aangekomen, troffen de agenten echter geen slachtoffer aan. Wel zagen zij in de directe omgeving iemand lopen die volledig voldeed aan het signalement. Bij het zien van de agenten ging de 18-jarige uit Ede er vandoor maar hij kon al snel worden aangehouden.

Verdachte (18) Aangehouden

De jongeman is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Hij bleek onder invloed van alcohol. De politie roept het slachtoffer op zich te melden bij de politie via 0900 8844. De aangifte is belangrijk voor de verdere vervolging. Ook wil de politie weten hoe het met het slachtoffer is.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)