Autobrand lastig te blussen voor brandweer

Melding

In de nacht van zaterdag op zondag was het ook weer raak op de Heemraadstraat in Vlaardingen. Hier heeft in de nacht van zaterdag op zondag een brand gewoed in een personenauto. De melding van de kwam rond 03.00 uur binnen bij de meldkamer.

Onderzoek brandstichting

De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De brand was lastig uit te krijgen. De politie zal onderzoeken of er sprake is geweest van brandstichting.

