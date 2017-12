Gewapende overvallers doen greep in kassa's supermarkt Amsterdam-Zuid

Kassalade's

'Rond 21.00 uur kwamen twee overvallers de supermarkt binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten personeelsleden geld uit de kassalades afstaan', aldus de politie. Daarna zijn de twee daders te voet gevlucht. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart.

Getuigen

Was u getuige van de overval of heeft u anderszins informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

