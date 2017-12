Vroege 'Kerst-baby' Diergaarde Blijdorp blijkt meisje

57 jaar geleden

'Een historisch moment. In Nederland is slechts één keer eerder een zwarte neushoorn geboren en dat was 57 jaar geleden, ook in Diergaarde Blijdorp', zo laat de dierentuin weten. 'De bevalling verliep snel en voorspoedig. Het jong waarvan het geslacht nog niet bekend is, kon binnen een uur al staan', aldus de dierentuin.

Bedreigde diersoort

De zwarte neushoorn is een ernstig bedreigde diersoort. Bezoekers kunnen nog niet op kraamvisite. Moeder en jong hebben rust nodig. De kleine is wel te bewonderen via de webcams op de schermen naast de Gorillakeuken, via de website en in de app.

Update 15.30 uur: Meisje!

De kleine zwarte neushoorn heeft de nacht van zaterdag op zondag goed doorgebracht. Het dronk, sliep en trippelde wat rond. Inmiddels is het geslacht bekend. Het is een meisje!! De verzorgers denken de komende tijd na over een passende naam. Moeder en dochter maken het goed en blijven komende tijd in de kraamstallen achter de schermen.

