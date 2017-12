Kind moest van ouders konijntjes in bos dumpen

In de Gelderse bossen bij Oosterbeek zijn deze week drie konijntjes gedumpt. Dat bleek gedaan door een jongen die dat van zijn ouders moest doen. De reden: het gezin verhuist naar het buitenland. Dierenambulance Nederrijn kwam na een anonieme melding in actie.

De melding werd gedaan door een moeder van een scholier. Haar zoon kwam ontdaan en verdrietig thuis nadat hij van een klasgenootje een naar verhaal te horen had gekregen. Het klasgenootje zou samen met zijn ouders naar het buitenland verhuizen en daarom had de jongen opdracht gekregen om zijn konijnen in het bos achter te laten.

Moeder treft konijntjes aan en belt ambulancedienst

Omdat de moeder van de scholier het een ongeloofwaardig verhaal vond is ze zelf poolshoogte gaan nemen en trof inderdaad de konijnen langs het spoor aan de Parallelweg in Oosterbeek aan.

''We zijn blij dat we gebeld zijn en de dieren naar een konijnenopvang hebben kunnen brengen, maar we snappen niet dat er zo respectloos met huisdieren wordt omgegaan, en zeker niet dat ouders zo hun kinderen willen opvoeden. Wie van zijn dieren houdt zal altijd een nette oplossing kunnen vinden,'' zo schrijft de dierenambulance op haar Facebookpagina.

Wie kan dit hebben gedaan?

''Doordat deze melding anoniem is gedaan (wat we respecteren) kunnen wij en de dierenpolitie geen stappen ondernemen om deze mensen aansprakelijk te stellen. Daarom vragen we jullie om hulp: Wie heeft iets gezien of weet meer over dit verhaal?

Mocht de oorspronkelijk eigenaar dit lezen: Je zult jezelf waarschijnlijk niet bij ons melden, maar geef op z'n minst de konijnenopvang Huize Pluis een vergoeding. Dit kun je anoniem doen door wat geld bij hun vaste dierenarts De Dorskamp in Renkum in de brievenbus te doen.''



