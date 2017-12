Witte kerst steeds zeldzamer

Pas acht keer in honderd jaar

Er is officieel sprake van een witte kerst wanneer er in De Bilt op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek wordt gemeten. Het KNMI houdt bij hoe vaak dit sinds 1901 is voorgekomen. Dit blijkt slechts acht keer het geval te zijn geweest. De laatste keer was in 2010. Opvallend is dat er ook in 2009 een witte kerst was. Twee keer een witte kerst na elkaar is nog veel zeldzamer . Overigens is het aantal keren dat er ergens in het land een witte kerst optrad wel groter dan dit officiële aantal. Ook komt het veel vaker voor dat er op een van de twee kerstdagen sneeuw ligt of valt. Dat levert lokaal dus toch vaker het gevoel van witte kerst op.

Warmer dus minder sneeuw

Door het opwarmende klimaat neemt het aantal ‘potentiële’ sneeuwdagen in Nederland steeds verder af. Op deze dagen blijft de gemiddelde temperatuur onder de nul graden en is het koud genoeg voor sneeuw in plaats van regen. In het tijdvak 1981-2010 telden we in de Bilt gemiddeld per jaar nog 21 potentiële sneeuwdagen (Figuur 1). In het warmste KNMI scenario verwachten we rond 2050 er nog maar vier en aan het einde van deze eeuw nog hooguit één gemiddeld per jaar. In het meest gematigde scenario kunnen we er nog tien gemiddeld per jaar verwachten. Door de afname in het aantal koude dagen blijft de sneeuw bovendien gemiddeld ook minder lang liggen.

Ook droger op koude dagen

De kans op sneeuw op de overgebleven koude dagen neemt in een warmer klimaat af. De wind waait op toekomstige, koude dagen namelijk vaker uit het oosten en voert dan droge, continentale lucht mee. Door de vermindering van het aantal koude dagen die bovendien droger worden neemt de kans op een witte kerst de komende decennia steeds verder af.

Geen witte kerst

Dit jaar is de kans op een witte kerst vrijwel nihil. Met een zuidwestelijke stroming wordt vrij zachte lucht aangevoerd vanaf de Atlantische oceaan. Zo nu en dan valt er neerslag in de vorm van regen. Sneeuw tijdens de kerstdagen zit er dit jaar helaas dan ook niet in.