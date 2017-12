Stoffelijk overschot gevonden bij paleis Soestdijk

In de tuin van paleis Soestdijk is zaterdagmorgen een stoffelijk overschot aangetroffen.

Het lichaam is gevonden vlakbij de plek waar de auto stond van chef-kok Edwin Takens uit Soest. Takens wordt al sinds 31 oktober vermist. De recherche en een schouwarts zijn ter plaatse. Dit meldt RTV Utrecht.

Verslaggever Rik Dogger die ter plaatse is, meldt: 'Het lichaam is gevonden op een afgesloten gedeelte van Paleis Soestdijk, op 300 meter van de plek waar de auto van de vermiste Edwin Takens uit Soest is gevonden.'

Inmiddels is het rechercheonderzoek op de locatie afgerond. De politie kan alleen nog geen mededelingen doen over de identiteit.