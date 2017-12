Code geel vanwege gladheid, al meerdere auto's in de sloot

De code geel geldt voor heel Nederland met uitzondering van de provincies Limburg, Zeeland en de Wadden. Door bevriezing van natte weggedeeltes kan het plaatselijk spekglad zijn, met name op brueen en viaducten. Aan het einde van de ochtend verdwijnt de gladheid weer, zo meldt het KNMI.

Glijpartijen

Door de gladheid hebben zich al verschillende glijpartijen voorgedaan. Zo zijn in Nieuwkoop, in Wilnis en bij Kamerik auto's van de weg geraakt. Vanwege de gladheid is op het snelwegknooppunt Gorinchem (A15-A27) is de maximumsnelheid tijdelijk verlaagd naar 50 kilometer per uur, meldt Rijkswaterstaat. Strooiwagens zijn onderweg.

Wilnis

Op de N212 bij Wilnis gleed een auto door de gladheid van de weg af en kwam op zijn kop in de sloot terecht. De vrouw reed van Wilnis in de richting van Woerden. Ze kon uiteindelijk zelf uit de auto klimmen en werd door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. Dit meldt petershotnews.nl.

Kamerik

Ook op de N563 ter hoogte van Kamerik gin het mis. Daar raakte ook een auto te water. De bestuurster reed op de N463 toen ze door bevriezing van het weggedeelte bij Kamerik de macht over het stuur verloor. Ze kon nog net een boom ontwijken, maar gleed wel het water in. De automobiliste kwam met de schrik vrij, aldus petershotnews.

Nieuwkoop/Nieuwveen

Op de N231 bij Nieuwkoop belandde ook een personenauto in de de sloot. de bestuurster kwam met de schrik vrij. In Nieuwveen ging het onder andere mis met twee vrachtwagens. Een vrachtwagen kwam hier ook in een sloot terecht, terwijl een tweede vrachtwagen tegen een boom tot stilstand kwam. De bestuurders kwamen met de schrik vrij, maar de schade aan de voertuigen was groot.