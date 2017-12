Verdachte dodelijke steekincidenten Maastricht is 37-jarige man

De politie heeft donderdagavond een 37-jarige man uit Maastricht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekincidenten in Maastricht. 'De verdachte is na zijn aanhouding gewond overgebracht naar het ziekenhuis', zo meldt de politie vrijdag.

Moskee

De man werd na de twee steekincidenten donderdagavond aangehouden in een algemene ruimte bij de moskee aan de Weustenraadstraat. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incidenten. Wat zijn rol en motief is geweest wordt op dit moment onderzocht.

De politie heeft nog niet met de slachtoffers en verdachte kunnen spreken, waardoor nu ook nog niet duidelijk is of er bijvoorbeeld een relatie is tussen de personen. Dit wordt op dit moment door de politie onderzocht. De identiteit van de overleden en gewonde personen wordt later bekend gemaakt, omdat nog niet alle familieleden in kennis zijn gesteld.

Getuigen gezocht

De politie is met name op zoek naar getuigen van de twee steekincidenten. Rond 21.00 uur vond er een steekincident plaats op de Botsaartsstraat waarbij een man om het leven kwam. Tien minuten later volgde er een steekincident op de Joseph Postmesstraat, waarbij een vrouw om het leven kwam. Twee personen raakten hierbij gewond. Mensen met informatie over deze incidenten of mogelijk beelden hiervan worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844.