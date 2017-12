Voor 10 miljoen aan heroïne verstopt tussen balen gips uit Iran

'Van de ruim 800 balen bleken er 25 gevuld met heroïne', aldus het OM. Er is een onderzoek gestart naar de organisatie achter de invoer van 500 kilo heroïne via de Rotterdamse haven.

Aanhoudingen

De heroïne werd al op 17 november, toen het schip aankwam in Rotterdam, door de Douane ontdekt. De container was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. Hij werd vanaf het haventerrein vervoerd naar een bedrijf in Rhoon. Daar werden deze week drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer.

Directeur

Twee van de verdachten, een 54-jarige en een 60-jarige man uit Spijkenisse, zijn door de officier van justitie heengezonden. Ze zijn nog wel verdachte. Een 71-jarige man uit Hoogvliet is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is de directeur van het Barendrechtse bedrijf.

De heroïne, met een groothandelswaarde van ruim 10 miljoen euro, is na de ontdekking meteen vernietigd. De partij is een van de grotere vangsten van heroïne en in de haven van Rotterdam vrij bijzonder. Bij de grote drugsvangsten in de Rotterdamse haven gaat het meestal om cocaïne.