Auto uitgebrand na wilde achtervolging, 4 mannen aangehouden

De politie heeft vrijdagmorgen vier mannen aangehouden na een wilde achtervolging en een auto, die in brand was gestoken.

Rond 00.45 uur zagen agenten een bestelauto bij benzinestation De Voetpomp bij Krabbendijke tegen het verkeer inrijden. Ze wilden de inzittenden controleren, maar de bestuurder negeerde het stopteken. Hierna ontstond een wilde achtervolging. Een achtervolgende politieauto raakte hierbij enigszins beschadigd.

Harde knallen

De vluchtauto reed met gedoofde lichten richting Yerseke. Diverse andere politie-eenheden spoedden zich richting het Reimerswaalse dorp. De vluchtauto wist te ontkomen. Rond 1.10 uur kreeg de gezamenlijke meldkamer een melding van een autobrand in de Fuchsialaan. Het bleek de vluchtauto te zijn. Omdat er mogelijk vuurwerk in de auto zat, werden enkele omliggende woningen met spoed ontruimd. Er kwamen diverse harde knallen uit de auto. De auto brandde volledig uit. Het voertuig bleek enkele dagen eerder gestolen te zijn. Naast deze auto raakten nog drie andere auto's beschadigd. Deze stonden tijdens de brand in de buurt van deze auto.

Aanhoudingen

Enkele alerte getuigen meldden aan de politie dat twee inzittenden van de auto te voet waren gevlucht. Rond 2.00 uur werd op de Dam een verdachte auto gecontroleerd. De vier inzittenden werden aangehouden. Het gaat om mannen uit Roosendaal (19); Vught (23); Sint Willebrord (23) en Rucphen (27). De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de achtervolging en de brandstichting. Ze zijn voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht.