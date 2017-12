Airbnb beëindigt verwerking BSN

Airbnb is een bemiddelingsplatform voor het tijdelijk huren en verhuren van woningen. Om een woning te kunnen huren via Airbnb moeten mensen via de website een digitale kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs aan het bedrijf uploaden. Deze identiteitsbewijzen bevatten het BSN. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen organisaties buiten de overheid alleen het BSN verwerken als zij hiervoor een wettelijke basis hebben.

BSN is bijzonder persoonsgegeven

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, die van toepassing is vanaf 25 mei 2018) zal het verwerken van het BSN naar verwachting aan dezelfde strenge regels zijn gebonden.