Snorfiets zo goed als zeker naar rijbaan

Een ruime Kamermeerderheid steunde deze verkeersmaatregel tijdens het debat over verkeersveiligheid in de Tweede Kamer afgelopen donderdag. Dat betekent een groot succes voor de jarenlange lobbycampagne van de Fietsersbond, Geef het fietspad terug (o.a. de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond), de Gemeente Amsterdam, Milieudefensie, Natuur & Milieu en het Longfonds.

Het ministerie legt nu in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast aan welke voorwaarden de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan moet voldoen. De belangrijkste criteria daarvoor zijn de drukte en de veiligheid op het fietspad. Omdat de gemeente wegbeheerder is, mag zij zelf uitmaken of de maatregel wordt ingevoerd en waar. In het nieuwe jaar worden er in de Tweede Kamer mogelijk nog moties ingediend; ook de Raad van State moet nog advies geven. Na gisteren staat het besluit echter zo goed als vast. Daardoor kunnen de scooters in het najaar van volgende jaar in Amsterdam daadwerkelijk naar de rijbaan in een groot deel van de stad.

Winst voor gezondheid

De Fietsersbond verwacht dat het aantal verkeersongelukken waar snorfietsers bij betrokken zijn, zal dalen. Dat gebeurde ook met het aantal bromfietsongelukken eind vorige eeuw. Dat daalde drastisch toen de bromfiets verplicht werd op de rijbaan te rijden. “Deze maatregel geeft het fietspad terug aan fietsers”, zegt Wim Bot, lobbyist voor de Fietsersbond, “er komt meer ruimte en het wordt veiliger voor fietsers. Dat is vooral belangrijk voor ouderen en mensen met kinderen”. De luchtkwaliteit op het fietspad zal bovendien ook verbeteren. Snorfietsen zijn vervuilender dan auto’s, ze stoten meer schadelijke stoffen uit als koolmonoxide en koolwaterstof. “Nu de helm verplicht kan worden, is ook te verwachten dat mensen de snorfiets laten staan”, zegt Wim Bot, “Die mensen pakken waarschijnlijk wat vaker de fiets en dat is ook winst voor de gezondheid. Teveel mensen bewegen te weinig tegenwoordig. Fietsen is een makkelijke manier om bijvoorbeeld obesitas terug te dringen. We zijn dan ook dolblij dat onze jarenlange lobby na tegenslagen en vertraging uiteindelijke resultaat heeft gehad”.