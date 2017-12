Twee doden en meerdere gewonden bij steekincidenten Maastricht

Op de Joseph Postmesstraat en de Botsaartsstraat zijn donderdagavond twee steekincidenten geweest. Bij die twee incidenten zijn twee dodelijke slachtoffers en drie gewonden gevallen. Inmiddels is door de politie een persoon aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij deze incidenten.

Op de Botsaarsstraat is om 21.00 uur een vechtpartij geweest waarbij uiteindelijk 1 man als gevolg van een steekincident is overleden. De identiteit van deze man is nog onbekend. Hierop is de verdachte gevlucht.

Tweede dodelijk slachtoffer

Tien minuten later heeft op de Joseph Postnesstraat ook een steekpartij plaatsgevonden. Hierbij is ook een dodelijk slachtoffer gevallen, een vrouw, ook haar identiteit is nu niet bekend. Bij dit tweede incident zijn tevens twee mensen gewond geraakt. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van hun verwondingen is onbekend. Daarna is in een moskee in de buurt een derde gewonde aangetroffen. Ook die persoon is overgebracht naar het ziekenhuis.

Nader onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat deze incidenten een terroristisch motief hebben.

Verdachte aangehouden

De politie maakte bekend een verdachte te hebben aangehouden