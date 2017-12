Milieudefensie blij met verplaatsen scooter naar rijbaan

Gemeenten mogen binnenkort scooters op de rijbaan laten rijden in plaats van op het fietspad. Dat laat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten in een Kamerdebat vanmiddag.

Milieudefensie is blij dat scooteroverlast op fietspaden nu wordt aangepakt. De Tweede Kamer besprak vanmiddag of zij het gemeenten mogelijk moest maken om lokaal een helmplicht voor snorscooters in te stellen, zodat deze velig naar de rijbaan kunnen. Zo'n helmplicht is nodig voor de verkeersveiligheid.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie, reageert: "Scooters zorgen niet alleen voor heel onveilige situaties omdat ze bijna allemaal te hard rijden, maar zijn ook extreem vervuilend. Met name voor fietsers die erachter rijden. Scooters veroorzaken een kwart van alle luchtvervuiling op het fietspad. Dit is een eerste stap op weg naar gezondere en veiligere fietspaden."

Actie op het Plein met de 'Eerlijke Scooter'

Om kamerleden ludiek te laten ervaren hoe het is om rechtstreeks de uitlaatgassen van scooters binnen te krijgen, organiseerde Milieudefensie de 'Eerlijke-Scooter-actie'. Hierbij konden Kamerleden een ritje maken op een scooter waarvan de uitstoot in het gezicht van de bestuurder blaast, wat ‘eerlijker’ is dan wanneer andere weggebruikers die uitlaatgassen in hun gezicht krijgen. Dat is namelijk de situatie die fietsers elke dag ervaren als ze achter een scooter rijden op het fietspad. Kamerleden van CDA, ChristenUnie, D66, Partij voor de Dieren en SP namen plaats op de scooter.

Een hap uitlaatgassen

Scooters stoten grote hoeveelheden schadelijke stofdeeltjes en kankerverwekkende gassen uit, vaak rechtstreeks onder de neus van fietsers. Verouderde tweetakt scooters zijn volgens onderzoek dat TNO deze week uitbracht maar liefst 25x zo vervuilend als nieuwere scooters. Maar ook nieuwere scooters zijn nog steeds buitenproportioneel vervuilend.

Milieudefensie pleit er dan ook voor dat scooters op verbrandingsmotor uiteindelijk helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Dat scooters lokaal op de rijbaan kunnen rijden is een eerste stap.

Koploper Amsterdam

Op dit moment is de gemeente Amsterdam het meest vooruitstrevend in het aanpakken van de scooteroverlast. Daar wil men de scooter zo snel mogelijk naar de rijbaan verplaatsen. De gemeente wachtte nog op de noodzakelijke landelijke regelgeving, waarover nu besloten is.