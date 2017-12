OM eist twee jaar cel en tbs tegen uitreiziger naar strijdgebied

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van twee jaar en tbs geëist tegen een teruggekeerde Syriëganger. De 47-jarige man uit Den Haag had zich in 2016 aangesloten bij een kleinere, met Al Qaida verbonden terroristische strijdgroep in Syrië.

De man haalde vorig jaar zijn woning leeg, zegde zijn abonnementen op, maakte een testament en kocht een vliegticket voor een enkele reis naar Turkije. Zijn vrienden en familie, die zich al jaren zorgen maakten, leidde hij om de tuin met een verhaal over een vertrek naar Groot-Brittannië. Hij had psychische problemen, was manisch-depressief en had zich bekeerd tot de islam.

Begin september 2016 kwam hij aan in Turkije en stak hij de grens met Syrië over. Een paar maanden later meldde hij zich in december bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Hij was zijn paspoort kwijt en gaf te kennen dat hij graag terug wilde naar Nederland. De Turkse autoriteiten hielden de man aan en droegen hem over aan de Nederlandse marechaussee, die hem begeleidde op zijn terugvlucht naar Nederland. Daar werd hij na aankomst op Schiphol aangehouden.

Traningskamp

Tegen de politie vertelde de man dat hij drie weken in een trainingskamp was geweest en had geoefend met een Kalasjnikov. Hij had zich aangesloten bij de Turkistan Islamic Party, die overwegend bestaat uit jihadistische Oeigoeren uit China. In een kazerne zo de verdachte opruim- en schoonmaakwerk hebben gedaan en hebben wachtgelopen. Hij zou daar ziek zijn geworden en uiteindelijk zijn teruggekeerd naar Turkije.

Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket heeft de man zich schuldig gemaakt aan terroristische misdrijven. Vanwege zijn ziekelijke stoornis eiste zij naast de gevangenisstraf ook tbs met voorwaarden, die noodzakelijk zijn om de man langdurig te kunnen behandelen. Zo zou de man moeten worden opgenomen op een forensisch psychiatrische afdeling en verplicht worden tot het innemen van voorgeschreven medicijnen.