Tieners aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dood man (39) uit Sneek

Het gaat om twee donkergetinte jongens van 16 en 17 jaar oud uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident.

In Sneek is donderdagmorgen een 39-jarige man door een geweldsincident om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend. Hulpdiensten kregen de melding van een incident aan de Johan Willem Frisostraat. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De man overleed op de plaats van het incident.

Oproep via Burgernet

Naar aanleiding van het dodelijke geweldsincident was de politie opzoek gegaan naar twee jongen. In een burgernetmelding zei men te zoeken naar twee donkergetinte jongens, waarvan er een rood petje droeg en de andere een zwarte. Wat hun rol is bij het geweldsincident is niet bekend.