Nog geen spoor van vermiste Remon Bruinsma

Vorige week is uitgebreid door de politie gezocht in en rond de stad Leeuwarden. Samen met instanties als Provinciale Waterstaat van de Provincie Fryslân, het landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie, de politie op het water van de eenheden Noord en Oost-Nederland en de Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen (SOAD) en burgers worden alle middelen ingezet om hem te vinden. De rechercheurs bekijken camerabeelden en zoeken naar aanknopingspunten waar Remon zich exact heeft bevonden.

Tot op heden ontbreekt ieder spoor van de vermiste jongen. Ook de inzet van speurhonden en de politieheli heeft niet geleid tot resultaat. Vandaag vindt er een actie plaats waarbij vrijwilligers van Veteranen Search Team in samenwerking met de politie het recreatiegebied ten oosten van Leeuwarden gaan doorzoeken.

Voor het laatst gezien

Wij hebben camerabeelden waarop Remon te zien is in de Groeneweg ter hoogte van de Doelenstraat in de binnenstad van Leeuwarden. Dat is rond 02.30 uur geweest op vrijdag 1 december. Het laatste tijdstip waarop Remon is gesignaleerd. De politie heeft tot nu toe geen verdere aanknopingspunten of informatie over waar Remon kan zijn.