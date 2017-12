Veel files door nieuw pak sneeuw

De eerste files staan er al en vanuit het midden van het land komen meldingen binnen van gladheid door sneeuwval. Omdat de wegdek temperatuur laag is smelt Ook de wind doet een duit in het zakje vanochtend, er staat een harde en aan de kust stormachtige wind.

Er is de afgelopen uren veel neerslag gevallen en dat kan ook nog eens lokaal voor veel water op het wegdek zorgen.

Op de A4 bij Hoofddorp wordt de vertraging verzorgd door een vrachtwagen met pech richting Den Haag.

Update 09:05 uur

Momenteel staat er bijna 330 kilometer file op de snelwegen. Veel vertraging voor het verkeer op de A27 van Almere naar Utrecht, bij elkaar 17 kilometer file tussen Almere en Bilthoven. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht zorgt een aanrijding bij Maarsbergen voor een half uur vertraging doordat daatr 1 rijstrook is afgesloten. De vertraging op de A15 van Ridderkerk naar Gorinchem loopt op naar 20 minuten bij Sliedrecht door de afgesloten spitsstrook daar, 7 kilometer file. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht gebeurde een ongeluk bij Moerdijk waardoor er daar 1 rijstrook is afgesloten en de vertraging voor het overige verkeer in 5 kilometer file een half uur is.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het winterse weer.