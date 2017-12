Het KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid

In het midden en oosten van het land is het plaatselijk glad door sneeuwbuien die afgelopen nacht zijn gevallen, deze gladheid zal halverwege de ochtend verdwijnen. Verder is het vandaag half tot zwaar bewolkt en trekken er enkele buien over het land, soms met onweer, hagel en/of natte sneeuw. De maximumtemperatuur ligt rond 6°C. De westelijke wind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. In de loop van de middag neemt de wind af en draait naar zuidwest.