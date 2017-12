Tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel

De FIOD heeft dinsdag in samenwerking met de politie eenheid Rotterdam en de Douane een tabaksfabriek opgerold in Capelle aan den IJssel.

Tijdens de actie is ruim 3.000 kilo tabak in beslag genomen. Er zijn 5 mannen op heterdaad aangehouden. Deze mannen zijn afkomstig uit Bosnië Herzegovina en waren bezig de tabak te versnijden en te verwerken in pakjes.

Wanneer de pakjes met shag op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 385.000 euro aan accijns en BTW zijn ontdoken.

De shag en de apparatuur waarmee de shag werd versneden en verpakt, worden vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.