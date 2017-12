Ongeval op nieuwe busoversteek Vijfsluizen

Woensdagmiddag heeft er in Vlaardingen, op de Mr. L.A. Kesperweg, een aanrijding plaatsgevonden tussen een RET bus en een personenauto.

Busoversteek

Het ongeval gebeurde op de nieuwe busoversteek, tussen Vulcaanweg en de Van Hogendorplaan. In deze nieuwe wegsituatie steken de bussen op een eerder moment schuin over, om later op het drukke verkeersknooppunt een oversteek minder te hebben, zodat dit de verkeersdoorstroming ten goede komt.

In de nieuwe situatie van verkeersknooppunt Vijfsluizen zijn in korte tijd recent na de oplevering al 2 forse aanrijdingen geweest. Afgelopen week botsten 2 auto's op elkaar, waar de brandweer aan te pas moest komen om de inzittenden uit de auto te helpen komen. Vanmiddag was het iets verderop raak; zowel de bus als de auto raakten flink beschadigd.