Laagstaande zon en glimmend wegdek kost vrouw (93) het leven

Afgelopen dinsdagmiddag is bij een verkeersongeval in Alkmaar op de Vondelstraat j een 93-jarige vrouw uit Alkmaar om het leven gekomen. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Laagstaande zon en glimmend wegdek

Omstreeks 14.45 uur reed een 58-jarige vrouw uit Egmond aan den Hoef in haar auto over de Vondelstraat in de richting Kooimeer. Door de laagstaande zon en het natte glimmende wegdek was haar zicht beperkt.

Oversteken met rollator

Zij zag ook niet dat het slachtoffer met haar rollator de rijbaan overstak. Het slachtoffer werd geschept en liep ernstige verwondingen op. Hiermee werd zij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij later op de middag aan haar verwondingen overleed. De bestuurster van de auto werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.