Grote brand in groothandel voor waterpijpen

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er aan de Vlaardingweg in Rotterdam op bedrijventerrein Spaanse Polder een grote brand gewoed.

De brand werd gemeld door een beveiligingsmedewerker van een bedrijf, een stukje verderop. De brand brak uit in een groothandel voor waterpijpen. Er waren volgens de brandweer meerdere brandhaarden. Er is opgeschaald naar het sein grote brand. Niemand raakte gewond.

Volgens de brandweer is de schade beperkt gebleven tot alleen het pand van de groothandel. Het is onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie bekijkt samen met de brandweer of er brandstichting in het spel is.