Undercoveroperatie in zaak Nicole van den Hurk

Om te kunnen bewijzen dat de 50-jarige Jos de G. schuldig is aan de dood van Nicole van den Hurk, heeft de politie het afgelopen jaar een undercoveroperatie opgezet. Dit maakte justitie dinsdag bekend tijdens een pro forma-zitting bij het gerechtshof in Den Bosch.

Volgens Omroep Brabant werd tijdens de zitting niet duidelijk wat de operatie precies heeft opgeleverd. De operatie zou zijn ingezet op een voormalig tbs’er die van Jos de G. hebben gehoord dat hij Nicole om het leven zou hebben gebracht.

In 1995 werd Nicole van den Hurk op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Onderzoek wees uit dat zij ook zou zijn verkracht. In 2014 werd Jos de G. aangehouden voor de moord op Nicole. Volgens de rechtbank was hier te weinig bewijs voor en veroordeelde De G. werd alleen veroordeeld voor de verkrachting van Nicole.