Meisje (13) werd gedwongen tot prostitutie

In het pand waar de mannen verbleven werd een 13-jarige meisje aangetroffen uit Hongarije. Het bleek dat het meisje uit Hongarije door twee mannen was meegenomen vanuit een kindertehuis en werd gedwongen te werken als prostituee. De politie stelde een onderzoek in na een melding dat resulteerde in de aanhouding van het drietal. De verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris en zijn allen in bewaring gesteld.